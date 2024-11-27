Бутман об антироссийских высказываниях Гребенщикова: «Удивляюсь, почему он это делает»

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман признался, что перестал поддерживать связь с экс-солистом «Аквариума» Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом). Об этом он рассказал NEWS.ru.

«В последнее время мы с ним, конечно, не общаемся. Он живет в Англии. Встречались в поездах, в самолетах, в аэропортах», — заявил саксофонист.

По словам Бутмана, его удивляют антироссийские высказывания Гребенщикова. Он признался, что ему не близка позиция рокера. Артист также вспомнил, что Гребенщиков «очень хорошо уживался с властью» во времена СССР. Он никогда не думал об отъезде из страны, хотя «особо ничего не делал» и нигде не работал в тот момент.

«Удивляюсь, почему он это делает. Это для меня загадка. Я не понимаю», — заявил Бутман.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Музыкант рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине.

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