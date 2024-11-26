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Запашный подал в суд иск о защите своей чести и достоинства

Эдгард Запашный подал в суд из-за слов об аморальном чудовище

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный подал иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации против Telegram-канала «Цирковые». Заявление было направлено в Гагаринский районный суд Москвы, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В своем иске Запашный заявил, что Telegram-канал распространяет, по его мнению, недостоверные и порочащие сведения, касающиеся его личности. Он утверждает, что эти материалы формируют о нем негативное мнение как о «похотливом человеке, сексисте и аморальном чудовище».

Вместе с тем, суд решил оставить исковое заявление без движения из-за процессуальных нарушений, говорится в сообщении.

11 ноября Эдгард Запашный возмутился тем, насколько шоу-бизнес в США сильно интегрирован в политическую жизнь страны. Запашный привел в пример Тома Хэнкса, который сообщил об отъезде из Америки на фоне победы Дональда Трампа. Он осудил позицию звезды «Форреста Гампа», который не разделяет свои взгляды и мнение большинства проголосовавших американцев.

Ранее Запашный отказался дрессировать переодевшихся в хищников квадроберов.

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