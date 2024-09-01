Павел Мамаев купил жене машину за рождение сына

Блогерша Надежда Санько похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым автомобилем от мужа, футболиста Павла Мамаева.

Мамаев приобрел лимитированный внедорожник Mercedes-AMG G 63 в специальном исполнении Grand Edition. Машина отличается особой отделкой сочетанием черного и золотистого цветов. Автомобиль является подарком супруге за рождение сына.

«Паша может! Только приехали из роддома, я никакая. Он говорит: «Пойдем со мной сходим на парковку, заберем кое-какие вещи». А тут это! Я была уверена, что подарок на рождение сына – это загородный дом, который строится. Да и мы никогда не можем делать сюрпризы, всегда проговариваемся заранее, но тут он законспирировался», — рассказала блогерша.

По данным auto.ru, лимитированная версия Mercedes-AMG G 63 стоит от €228 900. Это более 23 миллионов рублей по текущему курсу. Известно, что всего изготовлено 1000 таких внедорожников.

Павел Мамаев вступил в брак с Санько меньше чем через год после развода с моделью Аланой Мамаевой. В их браке родилось двое сыновей – Тимофей и Павел. Известно, что футболист расстался с первой супругой из-за его измен. У них осталась общая дочь Алиса. Мамаева рассказывала, что спортсмен не поддерживает связь с ребенком. Алана не раз заявляла, что бывший муж платит ей около 11 тысяч рублей алиментов.

Ранее Мамаев вновь потребовал от бывшей жены 10 млн рублей.