Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Павел Мамаев купил жене машину за рождение сына

Футболист Павел Мамаев купил жене внедорожник за рождение сына

close
mamaeva_nadihope/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Надежда Санько похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым автомобилем от мужа, футболиста Павла Мамаева.

Мамаев приобрел лимитированный внедорожник Mercedes-AMG G 63 в специальном исполнении Grand Edition. Машина отличается особой отделкой сочетанием черного и золотистого цветов. Автомобиль является подарком супруге за рождение сына.

«Паша может! Только приехали из роддома, я никакая. Он говорит: «Пойдем со мной сходим на парковку, заберем кое-какие вещи». А тут это! Я была уверена, что подарок на рождение сына – это загородный дом, который строится. Да и мы никогда не можем делать сюрпризы, всегда проговариваемся заранее, но тут он законспирировался», — рассказала блогерша.

По данным auto.ru, лимитированная версия Mercedes-AMG G 63 стоит от €228 900. Это более 23 миллионов рублей по текущему курсу. Известно, что всего изготовлено 1000 таких внедорожников.

Павел Мамаев вступил в брак с Санько меньше чем через год после развода с моделью Аланой Мамаевой. В их браке родилось двое сыновей – Тимофей и Павел. Известно, что футболист расстался с первой супругой из-за его измен. У них осталась общая дочь Алиса. Мамаева рассказывала, что спортсмен не поддерживает связь с ребенком. Алана не раз заявляла, что бывший муж платит ей около 11 тысяч рублей алиментов.

Ранее Мамаев вновь потребовал от бывшей жены 10 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами