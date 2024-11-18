Люся Чеботина рассказала о пиар-романе Mia Boyka и Киселева

Певица Люся Чеботина призналась в интервью Надежде Стрелец, что ей неинтересен пиар-роман бывшего возлюбленного Юрия Киселева и певицы Mia Boyka.

По словам Чеботиной, в тот момент у нее настолько «все перегорело», что этот пиар-роман никак ее не задевал. Артистку возмутило, что у пиар-компании ЮрКисса «не хватает фантазии» на продвижения знаменитостей по-другому.

«Я просто себя считала в этот момент как человека, который был на этом месте. И с этим человеком было то же самое. Я просто поняла, что все, что было «до» — такой же фейк. Я знаю, что это специально спланированная история, чтобы я как-то отреагировала. Но мне просто все равно», — поделилась исполнительница.

Чеботина призналась, что сделала свои выводы о ЮрКиссе. Она считает, что бывшему возлюбленному стоит поменять пиар-команду.

Чеботина отметила, что дружила с Mia Boyka до этой ситуации.

«Если бы ее парень пришел ко мне и сказал: «Давай попиаримся», <…> я бы пришла и сказала. <…> Она как подруга моя, да, не лучшая, но могла бы мне об этом хотя бы намекнуть», — заявила артистка.

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