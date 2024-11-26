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Юморист Коваль раскритиковал Нью-Йорк: «Очень много сумасшедших»

Комик Дмитрий Коваль заявил, что в Нью-Йорке много сумасшедших

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etokoval/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стендап-комик Дмитрий Коваль признался в YouTube-подкасте «Авторитет Мысли», что очень разочаровался в Нью-Йорке после поездки туда.

Коваль объяснил, что вырос на американской культуре. Артист идеализировал Нью-Йорк и мечтал туда попасть. Но, по словам комика, его мечты разбились о реальность постковидной Америки. Юморист заявил, что в этом городе очень много сумасшедших.

Коваль отметил, что несколько раз видел одного и того же мужчину, который стоял напротив люка в боевой стойке и кричал на него. При этом люди игнорировали странное поведение этого человека. Также комик назвал Нью-Йорк очень грязным и неприятно пахнущим.

«Воняет человеческими выделениями просто невероятно», — поделился артист.

Коваль выступает со стендап-концертами и в YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1». Также юморист участвовал в шоу «Открытый микрофон» и «Comedy Баттл» на ТНТ.

В августе 2023 года Коваль пожаловался, что европейские рестораны невкусно готовят. Он уточнил, что ходил в кафе в Париже и Барселоне. При этом, как заявил юморист, в европейских магазинах продают качественную и вкусную еду. Он назвал эту ситуацию «парадоксом».

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