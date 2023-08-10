Комик Дмитрий Коваль рассказал о минусах жизни в Европе

Стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на своем YouTube-канале, что европейские рестораны невкусно готовят.

Коваль уточнил, что ходил в кафе в Париже и Барселоне. При этом, как заявил юморист, в европейских магазинах продают качественную и вкусную еду. Он назвал эту ситуацию «парадоксом».

«Тебе как крыса из «Рататуя» готовила, которая мечтала всю жизнь играть в театре, но вместо этого она повар», — поделился артист.

Коваль признался, что не смог сказать ни одному официанту свое реального мнение о приготовленных блюдах.

«Ешь, у тебя спрашивают: «Как вам?» Ты (отвечаешь): «Perfecto!» А сам думаешь: «Зачем я сказал perfecto?» — рассказал юморист.

Коваль выступает со стендап-концертами, а также ведет YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1». Также юморист участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

В августе комик Дмитрий Романов пожаловался на высокие цены в Тбилиси. По словам артиста, завтрак обходится ему в 20$ (1 948 рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Он также сравнил расценки в Тбилиси и Варшаве. Юморист отметил, что цены в польской столице в два раза ниже, чем в грузинской.

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