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Дмитрий Маликов раскрыл, какой «серьезный» подарок ждет его сын

Певец Дмитрий Маликов заявил, что хочет подарить сыну собаку на день рождения

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dmitriy_malikov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Дмитрий Маликов поделился, что его сын Марк ждет «серьезный подарок» на день рождения. Его слова передает Telegram-канал «Сплетница Кэт».

24 января мальчику исполнится семь лет. Марк хочет, чтобы родители подарили ему собаку. Маликов признался, что вместе с женой думает о том, чтобы преподнести наследнику желанное. Однако артист не уверен, что они решатся на пополнение в семье.

Маликов растит сына вместе с женой Еленой Изаксон, с которой состоит в браке с 1999 года. Мальчика родила суррогатная мать. У супругов также есть 23-летняя дочь Стефания.

В 2024 году Маликов рассказывал о музыкальных пристрастиях Марка. Он сообщал, что наследник учится играть на рояле вместе с педагогом. Также мальчик увлекается единоборствами, а семья его поддерживает во всех начинаниях.

Недавно Дмитрий Маликов признался, что переживал кризисы в отношениях с женой. Он вспомнил, что однажды не общался с супругой несколько недель после ссоры. Певец выразил мнение, что пережитые кризисы способны укрепить отношения, поскольку помогают партнерам стать ближе друг к другу.

Ранее стало известно, что Люсе Чеботиной сделали предложение руки и сердца.

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