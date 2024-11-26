Лолита отменила все концерты за пределами Москвы

Певица Лолита Милявская отменила все мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва ее концерта в Ярославле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, как минимум до конца года Лолита не собирается выезжать в регионы, при этом в Москве может дать несколько концертов за день. За выступление певица просит 4 млн рублей.

В райдере указаны поездки без музыки и разговоров со спокойным водителем. На своих мероприятиях 61-летняя певица просит организовать присутствие скорой помощи и полиции или лицензированного ЧОП.

Цветы на сцену Милявская разрешает выносить только по команде — после песни «Пошлю его на».

Также в райдере есть пункт «необоснованный нагон зрителей категорически запрещен».

Накануне участники шансон-группы «Лесоповал» высмеяли слухи об изысканном райдере артистов.

Ранее Лолита Милявская объяснила, что специально вписывает в свой райдер странные пункты, чтобы понять, читали ли его организаторы.