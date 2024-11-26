Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невеста Гуфа предложила Айзе двойную свадьбу

Невеста Гуфа Салахова пошутила о двойной свадьбе с Айзой

close
69kitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предложила бывшей жене рэпера Айзе Лилуне-Ай сыграть двойную свадьбу.

Салахова опубликовала совместные фото с Гуфом. Айза прокомментировала публикацию словами: «родственники родненькие».

«Двойная свадьба?» — ответила блогерша.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

Telegram-канал отметил, что во время выступления на артисте был электронный браслет, который на него надели после решения суда об избрании для певца меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

34 ноября Гуф покинул рехаб вместе с невестой.

Ранее Айза призвала не отворачиваться от людей с зависимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами