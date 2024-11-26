Невеста Гуфа предложила Айзе двойную свадьбу

Невестка Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предложила бывшей жене рэпера Айзе Лилуне-Ай сыграть двойную свадьбу.

Салахова опубликовала совместные фото с Гуфом. Айза прокомментировала публикацию словами: «родственники родненькие».

«Двойная свадьба?» — ответила блогерша.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

Telegram-канал отметил, что во время выступления на артисте был электронный браслет, который на него надели после решения суда об избрании для певца меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

34 ноября Гуф покинул рехаб вместе с невестой.

Ранее Айза призвала не отворачиваться от людей с зависимостью.