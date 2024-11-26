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Айза поддержала Гуфа после выхода из рехаба

Блогерша Айза призвала не отворачиваться от людей с зависимостью

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай поддержала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бывшего мужа, рэпера Алексея Долматова (Гуфа) после выписки из реабилитационной клиники.

Айза призналась, что она и Гуф дорожат друг другом. По словам блогерши, дело не в наличии общего ребенка и не в том, что они когда-то были женаты. Как заявила бизнесвумен, их связь удерживают «человеческие качества». Она призналась, что довольна текущими отношениями рэпера со своей семьей.

Айза отметила, что Долматов пережил один из самых тяжелых периодов своей жизни. По словам блогерши, после выхода экс-супруга из рехаба она успокоилась и «сделала глубокий вдох». Она поблагодарила тех, кто не отвернулся от Гуфа, поддерживал словом и делом, а «не ржал».

«Многие из вас хейтят Лешу за его выходки, многие из вас его искренне поддерживают, а мы все за него боремся. Потому что мы знаем, что он болен!» — отметила бизнесвумен.

Айза назвала Долматова самым добрым, щедрым и сопереживающим человеком. Она призвала не отворачиваться от людей с зависимостью. Как заявила блогерша, человеку с подобной болезнью нужно больше любви, чем всем остальным.

Ранее Гуф покинул рехаб вместе с невестой.

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