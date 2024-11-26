Шнуров о музыкальной индустрии в России: «Никто не поспевает»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил в беседе с ТАСС, что российская музыкальная индустрия бурно развивается.

«И даже настолько, что никто не поспевает за тем, что происходит», — отметил артист.

Шнуров рассказал, что в последнее время стало появляться очень много новых имен в индустрии. Он добавил, что чуть ли не каждый день выходят новые альбомы каких-либо исполнителей. Он считает это хорошей тенденцией.

В октябре рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) записала совместный альбом с группой «Ленинград» и ее лидером Сергеем Шнуровым. В том же месяце сообщалось, что Шнуров ведет переговоры с командой Инстасамки о присоединении певицы к коллективу ради совместного творчества.

В ноябре Шнуров заявил, что Зотеева пока не станет постоянной солисткой коллектива. Музыкант пояснил, что «Ленинград» при сотрудничестве с Инстасамкой ограничился только выпуском одного мини-альбома. Также Шнуров назвал «легкой и игривой» работу с Инстасамкой.

По словам Шнурова, Зотеева — «яркий, экспериментальный и смелый» артист. Ее творчество певец описал как «перформанс длиною в жизнь, в которой грань между реальностью и искусством стерта до неразличимости».

Ранее Шнуров отказался быть наставником шоу «Голос».