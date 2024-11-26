Шнуров отказался быть наставником шоу «Голос»

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался быть наставником в новом сезоне музыкального шоу «Голос». В этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Шнуров подтвердил, что его звали вернуться к роли наставника, но сам музыкант уверен, что всех, кого нужно, уже «наставил на путь истинный».
«Меня позвали, но я что-то как-то уже все. Нет. Нет времени», — признался он.
По словам Шнурова, он будет тратить время на развитие собственного творчества, а не обучение других людей. Однако роль наставника музыканту нравилась, и опыт участия в проекте он называет положительным.
В шоу «Голос» Шнуров был наставником дважды — в 7 и 8 сезоне.
В 2024 году Сергей Шнуров был наставником шоу «Новая Фабрика звезд».
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