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Шнуров отказался быть наставником шоу «Голос»

Музыкант Шнуров признался, что отказался от участия в новом сезоне шоу «Голос»

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Максим Блинов/РИА Новости

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался быть наставником в новом сезоне музыкального шоу «Голос». В этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Шнуров подтвердил, что его звали вернуться к роли наставника, но сам музыкант уверен, что всех, кого нужно, уже «наставил на путь истинный».

«Меня позвали, но я что-то как-то уже все. Нет. Нет времени», — признался он.

По словам Шнурова, он будет тратить время на развитие собственного творчества, а не обучение других людей. Однако роль наставника музыканту нравилась, и опыт участия в проекте он называет положительным.

В шоу «Голос» Шнуров был наставником дважды — в 7 и 8 сезоне.

В 2024 году Сергей Шнуров был наставником шоу «Новая Фабрика звезд».

Ранее актриса Мохирева рассказала о своей роли в новой «Молодежке».

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