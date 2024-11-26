Виктория Боня о состоянии Natan: «Ему плохо»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что не хочет осуждать певца Natan (Натан Миров).

Боня отметила, что некоторых женщин, включая Алану Мамаеву, очень «стриггерила» история Natan, так как они сами столкнулись с изменой. По словам телеведущей, она уже давно не тот человек, который судит кого-либо. Блогерша считает, что певцу нужно сделать вывод из этого скандала и провести работу над ошибками.

«Все мы можем в какой-то момент поступить неправильно, и кидать камнями — самое легкое. Я его приглашала на свой день рождения, он говорит: «Вик, я просто сейчас в ауте». Человек переживает, ему плохо, хихикать и показывать пальцем может каждый, а вот поддержать далеко не каждый», — заявила телеведущая.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное».

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». 25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что жена Мирова простила его за измены.

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