Дмитрий Маликов откровенно рассказал о кризисе в браке

Певец Дмитрий Маликов признался, что переживал кризисы в отношениях с супругой Еленой Изаксон, с которой состоит в браке с 1999 года. Об этом он сообщил на RuTube-шоу «По душам» Романа Костомарова.

Артист вспомнил, что однажды не общался с женой несколько недель после ссоры. Однако деталями конфликта исполнитель делиться не стал. Маликов выразил мнение, что пережитые кризисы способны укрепить отношения, поскольку помогают партнерам стать ближе друг к другу.

«Главное просто гнуть «генеральную линию партии»: думать, что тебе с этим человеком хорошо, что к нему можно повернуться спиной, но он тебя не предаст», — рассказал о способе выхода из кризиса Маликов.

В начале ноября пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила, что секрет моложавого вида певца Дмитрия Маликова заключается в «офигенной генетике».

Также Байрамукова выразила мнение, что в миловидном лице артиста отражается его внутренний мир. Хирург отметила, что Маликов не был замешан в скандалах шоу-бизнеса и нечасто выясняет отношения с коллегами публично.

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