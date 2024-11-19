Спайс герлз: вышел сериал «Дюна: Пророчество» о женском ордене Бене Гессерит

Канал HBO начал показ фантастического сериала «Дюна: Пророчество» — спин-оффа фильмов Дени Вильнева по книжному циклу Фрэнка Герберта «Дюна». Действие шоу разворачивается за 10 тыс. лет до рождения Пола Атрейдеса, а сюжет посвящен ранней истории женского ордена Бене Гессерит: его становлению и приходу к власти. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков делится первыми впечатлениями от «Пророчества».

На взгляд режиссера Дени Вильнева, самое ценное в кинематографе — совместное творчество: «…если однажды мы придумаем, [как] создавать фильмы с помощью одного только компьютера, это в каком-то смысле будет интересно, но мне совершенно точно будет не хватать коллективного творческого акта, столь по-человечески прекрасного». В мире «Дюны» Фрэнка Герберта, который Вильнев последние несколько лет выстраивает на большом экране, с этими словами наверняка бы согласились: после свержения тирании машин там запретили искусственный интеллект — и вообще любые устройства хитрее калькулятора. В нашем мире до такого еще не дошло, поэтому пока мы наблюдаем бум генеративных нейросетей (разгоревшийся как раз между выходом первой и второй «Дюны»), однако кинематограф, к счастью, по-прежнему складывается исключительно путем объединения творческих усилий живых людей.

Само по себе объединение, впрочем, не залог успеха. Но некоторая непредсказуемость результата — как раз то, что наделяет происходящее человечностью и красотой. Две полнометражные «Дюны» относятся к числу бесспорных триумфов во многом за счет наличия общего знаменателя — четко сформулированного художественного видения. Отпочковавшийся от этих картин сериал «Дюна: Пророчество» — пример скорее обратный. Не сказать чтобы это был проект особенно тяжелой судьбы, но скрип, пять лет сопровождавший его производство, остается хорошо слышен на протяжении почти всей первой серии. У сериала неоднократно менялись руководители и режиссеры: в какой-то момент «Пророчество» покинули Вильнев и сценарист его «Дюн» Джон Спэйтс (по слухам, от последнего была не в восторге студия Legendary Television), уже после начала съемок свои посты оставили шоураннерка Дайан Адему-Джон и постановщик «Чернобыля» Юхан Ренк.

В пространстве шоу о стремлении к тотальному контролю (в центре сюжета — попытки могущественного женского ордена Бене Гессе