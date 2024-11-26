Экс-битмейкер Моргенштерна подарил маме квартиру за 100 млн рублей

Певец и битмейкер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) переписал элитную недвижимость в центре Москвы на свою мать Ладу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, таким образом музыкант поздравил родительницу с Днем матери. Речь идет о квартире, которую рэпер приобрел в ноябре 2022 года. Ее общая площадь составляет 130 кв. метров.

«В ней он не раз устраивал вечеринки с песнями, плясками и писал треки. Этим были недовольны соседи. Которые в итоге стали штурмовать приемную местной полиции и подавать заявления», — также добавляет Mash.

Квартира находится на Малом Левшинском переулке, — рядом с метро «Кропоткинская» и «Парк культуры». Стоимость недвижимости оценивается примерно в 100 млн рублей.

25 ноября сообщалось, что блогер Денис Кукояка подарил супруге Елене на День матери автомобиль — российский внедорожник «Нива».

В подписи к видео Денис отметил, что «мечты должны сбываться», однако озадаченное лицо мамы двоих детей заставило подписчиков усомниться, что она хотела именно такой внедорожник.

Ранее блогерша Виктория Боня похвасталась подарком от мужчины за 2 млн рублей.