Элтон Джон частично ослеп

Британский певец Элтон Джон сообщил о своей частичной слепоте, вызванном перенесенной глазной инфекцией. В своём Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он рассказал об этом.

«Летом я столкнулся с серьёзной глазной инфекцией, и, к сожалению, один из глаз теперь видит лишь частично», — написал знаменитый музыкант.

Элтон добавил, что процесс восстановления идет медленно, и потребуется время, прежде чем зрение в пораженном глазу восстановится.

В 2019 году Элтон Джон рассказал, как оказался на волоске от смерти из-за рака. 72-летнему артисту продиагностировали рак простаты в 2017 году. Певец выбрал операцию вместо химиотерапии, чтобы, по его словам, болезнь не «нависла» над его семьей.

Мужчина провел в лондонской больнице 11 дней. Все это время он задумывался о том, сколько ему осталось жить. Тогда певец принял решение отодвинуть гастроли и проводить больше времени со своей семьей, в том числе двумя сыновьями.

Сэр Элтон Джон, кавалер ордена Британской империи, за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. 52 его сингла вошли в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место. Один из самых известных — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 миллионов копий.

Ранее Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным.