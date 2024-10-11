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Татьяна Лазарева об объявлении в международный розыск: «Пойду еще посплю»

Телеведущая Лазарева отреагировала на объявление ее в международный розыск

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале сослалась на международные законы, комментируя новость о том, что ее объявили в международный розыск из-за уголовного дела об оправдании терроризма.

«В Интерполе существует статья, по которой политическое преследование не является поводом для того, чтобы человека объявили в международный розыск», — подчеркнула она.

Лазарева отметила, что вскоре даст более подробный комментарий об этом и подытожила свое заявление фразой: «Пойду еще посплю».

Накануне стало известно, что Лазареву объявили в международный розыск. В июле телеведущую заочно арестовали по запросу СК.

Знаменитость обвиняют в оправдании терроризма. Под уголовное преследование телеведущая попала после интервью, в котором она назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

В июне Лазареву внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск в России. Телеведущая живет в Испании.

В ночь на 17 сентября стало известно, что Лазарева обжаловала в суде статус иноагента и получила отказ. Она заявляла, что считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента.

Ранее стало известно, что со счетов Елены Блиновской сняли арест ради погашения миллиардного долга.

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