Пострадавший в «Крокусе» потребовал миллион с организаторов концерта «Пикника»

Иск пострадавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» к компании — организатору концерта группы «Пикник» поступил в Хорошевский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По мнению истца, организатор нарушил его права потребителя — не обеспечил необходимый уровень охраны массового мероприятия. Он потребовал взыскать с ответчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Исковое заявление принято к производству. Подготовка дела к судебному разбирательству запланирована на 10 декабря 2024 года.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске был совершен террористический акт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник». По данным Следственного комитета, для поджога преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. С тех пор арест продлевался несколько раз.

2 ноября стало известно, что в деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянка, получившая огнестрельное ранение в грудь в «Крокус Сити Холле», стала мамой.