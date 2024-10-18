Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда фильма «Щит и меч» назвала главного секс-символа СССР

Актриса Титова назвала актера Олега Стриженова эталоном мужской привлекательности

close
Михаил Озерский/РИА Новости

Советская актриса, звезда фильмов «Щит и меч» и «Метель» Валентина Титова назвала главный, на ее взгляд, секс-символ СССР. 82-летнюю звезду экрана цитирует NEWS.ru.

По мнению Титовой, это актер Олег Стриженов, которому в августе исполнилось 95 лет — именно его она считает эталоном мужской привлекательности.

«Олег Стриженов, а если бы меня спросили в мировом масштабе, то я бы назвала фамилию Рерих (художник Святослав Рерих. Я просто не знаю мужчин краше, лучше вот этих представителей», — сказала она.

Актриса также призвала молодое поколение рожать «красивых, умных и талантливых».

К юбилею Олега Стриженова «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

Ранее российский медиаменеджер, продюсер и журналист Александр Митрошенков вспомнил о разочаровании от встречи с французским актером Аленом Делоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами