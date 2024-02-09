Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шнуров присоединился к «Новой Фабрике звезд»

Певец Шнуров стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставников шоу «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ТНТ.

Шнуров будет помогать начинающим певцам проявлять свои таланты вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым. У лидера «Ленинграда» уже есть опыт наставничества в музыкальных проектах, к примеру, в шоу «Голос».

В феврале Сергей Жуков сообщил, что стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд». Певец признался, что поначалу не хотел участвовать в шоу. Он заявил, что ненавидит «Фабрику звезд».

Артист объяснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов. Группу, по словам певца, перестали брать на радио и приглашать на корпоративы. Из-за этого музыкант в то время задумывался о том, чтобы покинуть шоу-бизнес.

По вышеперечисленным причинам Жуков не хотел иметь дело с «Фабрикой звезд». Однако его переубедила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Жуков заявил, что сможет многому научить, подсказать и вдохновить будущих звезд России.

Ранее Сергей Шнуров вернулся в шоу «Голос».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами