Шнуров присоединился к «Новой Фабрике звезд»

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставников шоу «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ТНТ.

Шнуров будет помогать начинающим певцам проявлять свои таланты вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым. У лидера «Ленинграда» уже есть опыт наставничества в музыкальных проектах, к примеру, в шоу «Голос».

В феврале Сергей Жуков сообщил, что стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд». Певец признался, что поначалу не хотел участвовать в шоу. Он заявил, что ненавидит «Фабрику звезд».

Артист объяснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов. Группу, по словам певца, перестали брать на радио и приглашать на корпоративы. Из-за этого музыкант в то время задумывался о том, чтобы покинуть шоу-бизнес.

По вышеперечисленным причинам Жуков не хотел иметь дело с «Фабрикой звезд». Однако его переубедила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Жуков заявил, что сможет многому научить, подсказать и вдохновить будущих звезд России.

Ранее Сергей Шнуров вернулся в шоу «Голос».