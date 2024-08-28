Звезда «Молодежки» рассказал о съемках с Дженнифер Лоуренс

Актер Макар Запорожский рассказал в беседе с порталом «Страсти», что ему удалось немного пообщаться с американской коллегой Дженнифер Лоуренс на съемках фильма «Красный воробей».

Запорожский заявил, что Лоуренс выделяется веселым характером и большим профессионализмом. По словам артиста, его зарубежная коллега «балагурила изрядно» на съемочной площадке. Он уточнил, что не был целью для розыгрыша американской актрисы.

Запорожский вспомнил, как команда около шести часов снимала драку в душевых.

«Первые несколько часов мы между моторами, чтобы никого не смущать, прикрывались халатиками, полотенчиками, но потом уже перестали прыгать туда-сюда, какой смысл? Все все видели, кого мы обманываем, зачем продолжаем придавать этому значение? Спустя 6 часов Джен заявляет оператору: «Джерри, предупреждаю, я съела все оливки из твоего салата. Да, и, ребят, принесите кто-нибудь мне вишневые мармеладки с буфета, спасибо!» Меня это так умилило!» — рассказал актер.

Запорожский признался, что не заметил особой разницы между российскими и иностранными актерами.

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