«Ностальгично и тепло». Влад Канопка — о возвращении «Молодежки», роли тренера и фестивальном кино Актер Канопка заявил, что в новой «Молодежке» его персонаж будет похож на тренера Макеева

Драмеди «Молодежка» возвращается на СТС 5 ноября спустя пять лет после прошлого сезона. В продолжении бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка) становится тренером студенческого хоккейного клуба «Акулы Политеха». Чтобы вывести команду на новый уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. В интервью «Газете.Ru» Канопка рассказал о подготовке к роли тренера, воссоединении с коллегами из «старого» состава, работе в театре, съемках фестивального кино и борьбе с выгоранием.

— В описании сериала «Молодежка. Новая смена» говорится, что Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. Как изменились его жизнь и характер?

— Он проходит психологические изменения из-за алкогольной зависимости, а затем осознает ошибки прошлого и превращается в настоящего педагога, тренера. Какие у него появились качества? Наверное, ответственность за свои поступки, мудрость в силу прошедшего негативного опыта.

— Каково вам было в роли тренера? Сложнее ли это, чем играть хоккеиста?

— Это, скорее, не сложнее, а интереснее на данный момент. Потому что хоккеиста я уже играл на протяжении пяти лет. Этот широкий актерский диапазон — тренерские навыки, способности. Интересно найти это в себе. Найти взрослость, некую мудрость.

— Как вы готовились к роли? Ориентировались ли при подготовке на настоящих хоккейных тренеров?

—Да, я отсмотрел в записи поведение тренеров на играх КХЛ и даже НХЛ. Но так как мой персонаж Андрей Кисляк попадал под влияние тренера Сергея Макеева (персонаж Дениса Никифорова), я перенял некоторые его черты специально для этой роли. Потому что если в жизни человек с кем-то много общается, он перенимает какие-то элементы его поведения. А конкретно на кого-то из настоящих тренеров Кисляк похож не будет, это все-таки собирательный образ, общие элементы поведения.

— Возникали ли у вас какие-то сложности в съемках?

— В кинопроцессе всегда есть определенные сложности. Одно дело, когда в театре ты можешь репетировать два-три месяца перед тем, как выпустить спектакль. Здесь же ты работаешь, скажем, в формате ограниченного времени. Хочется делать максимально хорошо и раскрыть потенциал своего героя, но это бывает непросто, когда времени мало.

close Влад Канопка в кадре из сериала «Молодежка» (2024) Пресс-служба СТС

— Вы сказали, что Кисляк будет похож на Макеева. А «Акулы» будут похожи на «Медведей»?

— Опять же, спорт предполагает отождествление себя с кем-то — сходство каких-то черт, поведенческих нюансов. Но, безусловно, это все новое абсолютно. Я не Макеев, я Кисляк. И в новой команде, конечно же, ребята абсолютно другие — со своей психофизикой, философией мышления. Но при этом, наверное, какие-то драматургические сценарные задачи все-таки будут похожи.

— Расскажите про свои эмоции в начале съемок продолжения. Ловили ли вы приятные моменты ностальгии от работы с коллегами из оригинального состава?

— Да, у нас были общие съемочные смены с артистами старого состава. Конечно, это всегда ностальгично, приятно, мило, тепло, потому что у нас хорошие отношения с ребятами — Иваном Жвакиным, Матвеем Зубалевичем, Михаилом Гавриловым. В общем, со всеми у нас хорошие приятельские отношения.

— Вы рассказывали, что до съемок «Молодежки» больше увлекались футболом. За какими видами спорта вы сейчас следите, за кого болеете?

— Я также слежу за футболом, болею за «Барселону», из российских клубов — за «Спартак». Помимо футбола иногда смотрю бокс и UFC.

— Скоро стартует новый сезон шоу «Ледниковый период», где фигуристы катаются со знаменитостями. Смотрели ли вы этот проект — или, может быть, получали приглашение стать участником?

— Конечно, смотрел — и меня приглашали в текущий сезон, но по занятости не получилось, звезды не сошлись. Для участия в этом шоу нужно достаточно много времени. Но в будущем, конечно, буду рад по возможности принять участие, почему нет.

— А в целом за фигурным катанием следили? Может быть, у вас есть какие-то любимчики?

— Нет, за фигурным катанием я не слежу. Смотрел, когда был помладше, в эпоху Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

— Недавно состоялась премьера спектакля «Хроники Нарнии», в котором вы сыграли злодея. Почему вам было интересно сыграть героя с такой мрачной энергетикой?

— Артистам всегда интереснее отрицательные роли, потому что они драматургически глубже прописаны. Злые персонажи не могут быть злыми весь проект. Они могут прикидываться добрыми, а потом в каких-то сценах проявляется их сущность. В одной роли можно сыграть и хорошего, и плохого. На мой взгляд, интереснее играть более глубокий, разносторонний и характерный образ.

close Влад Канопка в кадре из сериала «Молодежка» (2024) Пресс-служба СТС

— Какие у вас мечты в кинематографе?

— Конечно, сняться, в хорошем проекте с хорошим сценарием и хорошими коллегами. Снять что-то хорошее как продюсер, у меня уже вышли два коротких метра, сейчас хочется работать с большими дистанциями — снять свой полный метр в ближайший год. Это будет замечательно.

— В каком направлении вы хотите снять полный метр?

— Арт-мейнстрим. Есть такая замечательная американская студия А-24, где снимают очень крутые проекты в этом направлении. Они создают кино для широкой публики, но с какими-то артовыми режиссерскими вставками.

— Сейчас вы работаете над авторскими фильмами как актер и продюсер. Чем вас привлекает фестивальное кино?

— Возможностью экспериментировать, искать нестандартные решения — в операторском, режиссерском и сценарном направлениях. Если в фильмах для широкой аудитории используются проверенные ходы, ориентированные на запросы зрителя, то арт уже позволяет экспериментировать.

— Какие темы, на ваш взгляд, сейчас важно освещать в кино?

— Тем, на самом деле, относительно немного. Сейчас есть примерно 30-35 сюжетов в кино — скажем, отношений отца с сыном, сына с матерью и так далее. За 120 лет снято огромное количество проектов, и после тысяч использованных сюжетных линий все равно хочется увидеть что-то новое и нестандартное.

— Какой фильм из последних вас впечатлил?

— Из последнего — наш русский фильм «Год рождения» Михаил Местецкого. Напишите про него, это крутое кино.

— Вы регулярно посещаете кинофестивали. Что вам дает этот опыт?

— В фестивалях участвует огромное количество молодых кинематографистов, которые снимают авторское кино и ищут новые формы режиссуры, новые формы киноязыка. Этим и привлекают. Потому что, повторюсь, на широкую публику авторы выходят, исходя из ее потребностей, а на авторских фестивалях пытаются креативить, больше новаторствовать.

— Есть ли у вас какие-то актерские табу — или вы в целом готовы сделать в кадре что угодно?

— Если поступки персонажа драматургически оправданы — это не какая-то форма ради формы, а есть решение, которое поддерживает эту форму, все мотивировано, — наверное, я готов на многое.

close Влад Канопка в кадре из сериала «Молодежка» (в центре) (2024) Пресс-служба СТС

— Несмотря на вашу занятость во многих проектах, массовая аудитория знает вас как Кисляка. Некоторых актеров это коробит, они пытаются избавиться от ассоциаций с одной ролью. А как вы к этому относитесь?

— Абсолютно нормально. Отношусь с пониманием. Надо сниматься в проектах, которые будут такими же яркими в плане маркетинга, как «Молодежка». И, собственно, перебивать по медийности эту волну. Мнение зрителей формируется в зависимости от новых проектов.

— Какие принимающие фестивали города России вас особенно впечатлили?

— Я много где бывал в России, а особенно впечатлили природа Камчатки, Алтайский край, Север. Очень нравится Калининградская область. В этом году принимали участие в фестивале «Короче» в Калининграде с нашим фильмом «Уроды» режиссера Александра Самсонова. Нас отметили, мы взяли спецприз.

— Сталкивались ли вы с выгоранием? Если да, то как из него вышли?

— Было, конечно. Это психологическая усталость. Просто надо выспаться, хорошо отоспаться несколько дней. Хорошо есть, хорошо спать — так восстанавливаются и организм, и психологическое состояние. Вот у меня так было несколько раз. Мне достаточно трех-четырех дней такого отдыха — уехать куда-то и сменить обстановку.