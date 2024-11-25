Певец Иракли завел роман с дизайнером

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли) завел роман с дизайнером Кристиной Хомухой. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, Пирцхалава познакомился с Хомухой около двух лет назад, их свела певица Мария Вебер. Как отмечает «СтарХит», Иракли счастлив в отношениях. У дизайнера есть две дочери от прошлых романов. В окружении певца добавили, что артист очень изменился после встречи с Хомухой – он стал следить за собой и изменил стиль одежды.

«С Кариной они постоянно куда-то ездят, в том числе нередко посещают святые места, им в целом интересно проводить время вместе», — поделились знакомые исполнителя.

Пирцхалава был женат на Софии Гребенщиковой, с которой развелся в 2014 году. У экс-супругов есть два сына – 14-летний Илья и 12-летний Александр.

В июле Иракли возмутился запрету на въезд в Латвийскую Республику. Артист назвал неприятной ситуацию, так как из-за запрета не смог провести запланированное выступление. Он считает поведение правительства Латвии странным. Певец заявил, что не говорит и не поет о политике, но все равно попал под санкции.

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