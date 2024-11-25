Продюсер Рудченко объяснил, почему внук Пугачевой не станет звездой в США

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Никита Пресняков не сможет реализовать себя как звезда в США, поскольку артист «перепевает, а не создает свое». Его слова передает NEWS.ru.

Рудченко также не исключил, что концерты Преснякова-младшего будут «вполне успешны» на своем уровне в Америке. Его выступления, уверен эксперт, хорошо воспримут представители российской эмиграции.

«И выступления будут явно не на стадионах, а в каких-нибудь барах и клубах», — подчеркнул он.

Продюсер не исключил, что певец решил исполнять каверы, потому что испытывает неудачи в собственном творчестве. Однако Рудченко также усомнился, что Пресняков будет позиционировать себя как «внук Пугачевой».

В сентябре 2022 года Никита Пресняков и его жена Алена Краснова переехали в США после объявления частичной мобилизации. Музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

23 ноября 2024 года сообщалось, что Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях артистов из РФ в США. Пресняков исполняет кавер-версии российских хитов 2000-х годов. Среди них «Люби меня, люби» «Отпетых мошенников», «На заре» «Альянса», «Прогулка» Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) и другие.

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