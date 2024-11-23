Внук Пугачевой исполняет песни российских артистов в США

Российский музыкант Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях артистов из РФ в США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Внук Пугачевой вернулся к музыке на фоне убыточного бизнеса в России», — говорится в тексте.

Отмечается, что перед Новым годом артист начал гастролировать по Соединенным Штатам, где выступает в ночных клубах и барах. По словам источников, Пресняков исполняет кавер-версии российских хитов 2000-х годов. Среди них «Люби меня, люби» «Отпетых мошенников», «На заре» «Альянса», «Прогулка» Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) и другие.

22 ноября Пресняков выступил в Нью-Йорке, 23 ноября у него запланирован концерт в Майами. Билеты стоят от $55 до $550.

В октябре сообщалось, что бизнес внука Аллы Пугачевой ушел в минус на миллион рублей в 2023 году. По данным издания, до этого фирма «Нико спорт», занимающаяся установкой спортивных площадок, приносила Преснякову «неплохие бонусы», но с прошлого года стала убыточной. Сейчас большая часть процессов компании заморожена — не исключено, что фирма остановит свою деятельность.

Никита Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года вместе с супругой. В феврале 2023 года стало известно, что он взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, что общается с уехавшим в Америку сыном Никитой.