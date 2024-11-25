Лиззо показала результаты экстремального похудения

Певица Лиззо (Lizzo, настоящее имя Мелисса Джефферсон), которая раньше весила 145 кг, поделилась с фанатами результатами экстремального похудения. Новое фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
36-летняя певица показала кадры, сделанные в машине, в которой она отправлялась на вечеринку вместе с мамой.
На прогулку 36-летняя звезда надела белый укороченный топ с открытыми плечами и джинсовые шорты, а волосы заплела в две косы.
В комментариях поклонники прокомментировали ее преображение.
«Лиззи безумно похудела», «Подожди, не становись слишком худой!» — пишут ей.
Многие предположили, что певица принимала популярный среди знаменитостей препарат для похудения «Оземпик».
Накануне Лиззо ответила на подозрения в похудении при помощи «Оземпика».
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