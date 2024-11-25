Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Дрожжиной рассказал о самочувствии госпитализированной актрисы

Адвокат Макаров: актриса Дрожжина плохо себя чувствует и проходит курс лечения

close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Адвокат Наталии Дрожжиной Вячеслав Макаров в беседе с 360.ru подтвердил госпитализацию актрисы.

Макаров рассказал, что Дрожжина плохо себя чувствует и проходит курс лечения. По словам адвоката, он не понял, как эта информация проникла в сеть. Он посетовал, что врачи должны соблюдать медицинскую тайну.

Адвокат напомнил, что Дрожжина перенесла несколько тяжелых операций в 2022 году и три инсульта. На данный момент артистка проходит курс реабилитации.

Макаров не стал раскрывать, находится ли Дрожжина в больнице под наблюдением врачей. Он объяснил, что это закрытая информация.

24 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что Дрожжина обратилась ко врачам из-за сильной и резкой боли в области сердца. Медики якобы обнаружили у артистки стенокардию и тахикардию. Артистке посоветовали наблюдаться у врачей, а также продолжить назначенное лечение. В 2023-м актриса перенесла инфаркт головного мозга.

В конце ноября 2023-го сообщалось, что у Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта, она практически не говорит и ей тяжело есть. Тогда она весила 41 килограмм. Актриса также жаловалась на одышку, головокружения и быструю утомляемость.

Ранее блогер Жека Секси попал в больницу после драки из-за говяжьей кости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами