Адвокат Дрожжиной рассказал о самочувствии госпитализированной актрисы

Адвокат Наталии Дрожжиной Вячеслав Макаров в беседе с 360.ru подтвердил госпитализацию актрисы.

Макаров рассказал, что Дрожжина плохо себя чувствует и проходит курс лечения. По словам адвоката, он не понял, как эта информация проникла в сеть. Он посетовал, что врачи должны соблюдать медицинскую тайну.

Адвокат напомнил, что Дрожжина перенесла несколько тяжелых операций в 2022 году и три инсульта. На данный момент артистка проходит курс реабилитации.

Макаров не стал раскрывать, находится ли Дрожжина в больнице под наблюдением врачей. Он объяснил, что это закрытая информация.

24 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что Дрожжина обратилась ко врачам из-за сильной и резкой боли в области сердца. Медики якобы обнаружили у артистки стенокардию и тахикардию. Артистке посоветовали наблюдаться у врачей, а также продолжить назначенное лечение. В 2023-м актриса перенесла инфаркт головного мозга.

В конце ноября 2023-го сообщалось, что у Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта, она практически не говорит и ей тяжело есть. Тогда она весила 41 килограмм. Актриса также жаловалась на одышку, головокружения и быструю утомляемость.

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