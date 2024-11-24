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Звезде «Семнадцати мгновений весны» потребовалась экстренная помощь врачей

SHOT: актриса Наталия Дрожжина обратилась ко врачам из-за проблем с сердцем

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Актрисе Наталии Дрожжиной потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Дрожжина обратилась ко врачам из-за сильной и резкой боли в области сердца. Медики обнаружили у артистки стенокардию и тахикардию. Артистке посоветовали наблюдаться у врачей, а также продолжить назначенное лечение. В 2023-м актриса перенесла инфаркт головного мозга.

В конце ноября 2023-го сообщалось, что у Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта, она практически не говорит и ей тяжело есть. Тогда она весила 41 килограмм. Актриса также жаловалась на одышку, головокружения и быструю утомляемость.

26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супругу, юристу Михаилу Цивину, дали пять лет в колонии общего режима.

Разбирательства с недвижимостью советского актера Алексея Баталова начались еще в октябре 2019 года. Дрожжина и Цивин были задержаны. Актриса утверждала, что доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

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