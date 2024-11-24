Звезде «Семнадцати мгновений весны» потребовалась экстренная помощь врачей

Актрисе Наталии Дрожжиной потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Дрожжина обратилась ко врачам из-за сильной и резкой боли в области сердца. Медики обнаружили у артистки стенокардию и тахикардию. Артистке посоветовали наблюдаться у врачей, а также продолжить назначенное лечение. В 2023-м актриса перенесла инфаркт головного мозга.

В конце ноября 2023-го сообщалось, что у Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта, она практически не говорит и ей тяжело есть. Тогда она весила 41 килограмм. Актриса также жаловалась на одышку, головокружения и быструю утомляемость.

26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супругу, юристу Михаилу Цивину, дали пять лет в колонии общего режима.

Разбирательства с недвижимостью советского актера Алексея Баталова начались еще в октябре 2019 года. Дрожжина и Цивин были задержаны. Актриса утверждала, что доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

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