Агент Кологривого высмеяла слухи об отказе актера летать на «Суперджете»

Агент Никиты Кологривого Алла опровергла в беседе с изданием «Абзац», что актер отказывается летать на «Суперджете».

Представительница Кологривого высмеяла слух и назвала его «вбросом желтой прессы». Она уверила, что эти условия в райдере — неправда и не имеют ничего общего с реальностью.

13 ноября Telegram-канал Baza опубликовал райдер Кологривого. В нем сказано, что артист якобы отказывает летать на «Суперджете». Также издание назвало гонорар актера за съемки в рекламе.

По данным канала, за съемки в рекламе Кологривый просит около 12 млн рублей. Во время съемок ночью или в холодное время года в райдере он требует от заказчика теплую одежду и термобелье. Гримеры, указывается в требованиях, должны учитывать тип кожи Кологривого и применять только индивидуальные средства для снятия и нанесения грима.

После появления слуха об отказе Кологривого летать на «Суперджете» государственная корпорация «Ростех» пригласила Никиту Кологривого на экскурсию в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Ранее Лолита назвала главный пункт в своем райдере.