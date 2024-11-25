Звезда «Счастливы вместе» подала в суд на московский театр

Актриса Дарья Сагалова подала в суд на московский театр на Мельникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сагалова договорилась с театром провести в нем четырехчасовое мероприятие своей детской студии. Площадка обязалась за 300 тысяч рублей предоставить большой концертный зал и сцену, укомплектованную всем необходимым: свет, звук, сценическое оборудование и шесть гримерок.

Как отмечает издание, во время концерта представители театра попросили мужа Сагаловой перевести им 93 тысячи рублей на дополнительные услуги. Мужчина сделал это и рассказал об этом артистке. Актриса удивилась тратам, так как допуслуги входили в договор. Она смогла отсудить обратно только 23 тысячи рублей.

Дарья Сагалова известна по роли Светы Букиной в ситкоме «Счастливы вместе». Она также снималась в проектах «Улетный экипаж», «Клуб» и «Тайный город».

В декабре 2023 года вышло продолжение сериала — «Букины». Производством проекта занималась кинокомпания братьев Андреасян. Помимо Сагаловой, к своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева и Александр Якин.

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