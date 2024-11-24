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Пошутивший про Иисуса комик извинился перед верующими

Комик Гурам Демидов признался, что не хотел обидеть шуткой про Иисуса

Комик Гурам Демидов записал видео с извинениями после шутки про Иисуса и вино. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Демидов признался, что не хочет никого обижать своими шутками. Он выступает ради того, чтобы поднять людям настроение. По словам артиста, он понимает, что обидел людей шуткой про Иисуса, и попросит прощения.

«Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам, нужно признавать всегда свои ошибки — я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня. Всем добра», — заявил юморист.

21 ноября журналист православного телеканала «Спас» Роман Голованов опубликовал фрагмент выступления Демидова, в котором юморист шутит об Иисусе Христе и цене вина в известной сети магазинов. После этого общественники из организации «Сорок Сороков», уточнил канал, призвали писать на Демидова жалобы в правоохранительные органы.

Активисты считают, что Демидова необходимо привлечь к уголовной ответственности за «публичное глумление над Господом Иисусом Христом» и «унижение лиц русской национальности». Они призвали помешать концертной деятельности артиста.

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