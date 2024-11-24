Олег Майами обвинил Александра Серова в хамстве

Певец Олег Майами рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о конфликте с Александром Серовым на шоу «Любимые песни».

Майами опубликовал ролик, в котором поссорился с Серовым на проекте. Эстрадный певец обратился к рэперу на «ты» и спросил, кто он такой, что делает в шоу. Майами ответил, что он является членом жюри. Серов задал вопрос, какая у него профессия. Певец в шутку заявил, что является стоматологом. Народный артист России поинтересовался, тогда «какого хрена» Майами здесь делает.

«Я тоже самое им говорил. Я же совершенно не имею отношение к музыке. Говорят мне: «Ну посмотришь зубы их хотя бы», — сыронизировал рэпер.

Майами обвинил Серова в хамстве.

«Не терплю хамство!» — подписал ролик певец.

В ноябре Олег Майами и Ольга Бузова выпустили совместный клип на трек «Такси». После артисты поцеловались на концерте, чем спровоцировали слух о романе. Бузова заявила, что происходящее в клипе было «по-настоящему». Она также призналась, что не играет никакую роль, когда смотрит на артиста «влюбленными глазами» и «дурачится». По словам телеведущей, в ее отношениях с коллегой присутствует влюбленность.

Ранее Ольга Бузова отказалась комментировать примерку свадебного платья.