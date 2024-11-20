Бузова об Олеге Майами: «Я влюблена»

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в эфире Love Radio, что не играла влюбленность с рэпером Олегом Майами на съемках клипа «Такси».

Бузова заявила, что происходящее в клипе было «по-настоящему». Она также заявила, что не играет никакую роль, когда смотрит на артиста «влюбленными глазами» и «дурачится». По словам телеведущей, в ее отношениях с коллегой присутствует влюбленность.

«Я влюблена в Олега как в артиста. Я кайфую, когда он выходит с пацанами на сцену. Была на его сольнике — это вообще что-то невероятное. Думала, что просто взорвусь там от кайфа, мне нравится все, что он делает на сцене. Поэтому могу за себя сказать, что точно не играла», — поделилась исполнительница.

Ведущие эфира спросили, какие между артистами отношения — творческие или нечто большее. Майами ответил, что это «просто любовь». Рэпер назвал Бузову близким человеком.

«У нас есть история, и мы этой историей решили поделиться. Много недовольных: «Вы нам пытаетесь пиар-роман вручить?» Мы ничего не делаем. Мы вообще кайфуем, если честно», — отметил певец.

Ранее Бузова стала крестной матерью.