Алексей Щербаков ответил на слух, что лишился миллионов рублей из-за мошенников

Комик Алексей Щербаков опроверг в беседе с Telegram-каналом Baza, что лишился нескольких миллионов рублей из-за мошенничества.

Щербаков назвал бредом слухи, что вложил миллионы рублей в мошенническую схему армейского друга Андрея Ненашева. Артист не знал, что знакомый занимался подобной деятельностью.

По данным Telegram-канала SHOT, Щербаков якобы вложился в бизнес-проект своего армейского друга Андрея Ненашева. Мужчина вместе со своим партнером Евгением Селивановым искал инвесторов, вкладывал их деньги в фондовые рынки и выплачивал им проценты. В 2022 году на Ненашева и Селиванова написали заявление о мошенничестве.

Как отмечает SHOT, Щербаков якобы мог вложить в фирму около 100 млн рублей. Среди жертв мошенников также названы несколько госслужащих и сотрудников полиции.

В 2024-м Селиванова обвинили в хищении денег и на данный момент находится в изоляторе. Ненашев проходит по делу в качестве свидетеля.

В октябре Щербаков рассказал, что работающим артистам на ТНТ было запрещено приходить на шоу «Вечерний Ургант».

По словам Щербакова, руководство телеканала «чудом» позволило участникам ЧБД прийти в «Вечерний Ургант» в качестве гостей. Артист заявил, что вспоминает съемки с теплотой. Он назвал работу с Ургантом «потрясающей».

Ранее у актера Константина Мурзенко обнаружили долг в 1,5 млн рублей.