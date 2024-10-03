Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алексей Щербаков ответил на слух, что лишился миллионов рублей из-за мошенников

Комик Щербаков назвал бредом, что потерял миллионы рублей из-за мошенничества

close
shcherbakov_alexei/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Алексей Щербаков опроверг в беседе с Telegram-каналом Baza, что лишился нескольких миллионов рублей из-за мошенничества.

Щербаков назвал бредом слухи, что вложил миллионы рублей в мошенническую схему армейского друга Андрея Ненашева. Артист не знал, что знакомый занимался подобной деятельностью.

По данным Telegram-канала SHOT, Щербаков якобы вложился в бизнес-проект своего армейского друга Андрея Ненашева. Мужчина вместе со своим партнером Евгением Селивановым искал инвесторов, вкладывал их деньги в фондовые рынки и выплачивал им проценты. В 2022 году на Ненашева и Селиванова написали заявление о мошенничестве.

Как отмечает SHOT, Щербаков якобы мог вложить в фирму около 100 млн рублей. Среди жертв мошенников также названы несколько госслужащих и сотрудников полиции.

В 2024-м Селиванова обвинили в хищении денег и на данный момент находится в изоляторе. Ненашев проходит по делу в качестве свидетеля.

В октябре Щербаков рассказал, что работающим артистам на ТНТ было запрещено приходить на шоу «Вечерний Ургант».

По словам Щербакова, руководство телеканала «чудом» позволило участникам ЧБД прийти в «Вечерний Ургант» в качестве гостей. Артист заявил, что вспоминает съемки с теплотой. Он назвал работу с Ургантом «потрясающей».

Ранее у актера Константина Мурзенко обнаружили долг в 1,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами