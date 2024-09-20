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В Челябинске отменили концерт Стаса Михайлова

74.ru: певец Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске

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Михаил Синицын/РИА Новости

Певец Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске. Об этом сообщает 74.ru.

Выступление должно было состояться в МТС Live Холл. Также были отменены концерты в Екатеринбурге и Самаре. Неизвестно, почему певец не проведет концерт. Мероприятия были отменены по решению артиста.

В августе SHOT сообщал, что Стас Михайлов берет 8,5 миллионов рублей за выступление на корпоративах.

По данным издания, райдер Михайлова включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для себя и своей жены. Помещение должно быть не меньше 80 квадратных метров. В нем должны быть кондиционер, мягкая постель и телевизор. В питании прописаны свежие фрукты, ягоды, две бутылки кефира, сухофрукты и десять бутылок воды.

Также по договору, как отмечает SHOT, гримерку Михайлова заказчики должны обеспечить коньяком, шампанским, конфетами, тремя мясными тарелками, одной сырной и рыбной, а также банкой красной икры, хлеба с маслом. Все это должно быть подано не на одноразовой посуде.

Ранее Стас Михайлов рассказал, что выступал в клубе Донецка в начале карьеры.

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