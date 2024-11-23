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Оригинальную рукопись рассказа Кафки «Первое горе» продали на аукционе в Германии

Рукопись рассказа «Первое горе» и письмо Кафки продали на аукционе за €286 тысяч

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Global Look Press

Рукопись рассказа писателя Франца Кафки и его письмо продали на аукционе в Гамбурге за €286 тысяч. Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

Речь идет о пятистраничной оригинальной рукописи рассказа «Первое горе» и сопровождающем ее трехстраничном письме от начала мая 1922 года.

Письмо в течение десятилетий считалось утерянным и было обнаружено только в 1983 году в семье получателя письма Ганса Мардерштейга.

Мардерштейг и Курт Вольф несколько раз просили Кафку о публикации в журнале «Гений», соредактором которого был Мардерштейг. Курт Вольф рассказывал, что Кафка трогательно описывал свой пятилетний творческий кризис, а его друг Макс Брод называл тексты Кафки «восхитительно прекрасными».

Рукопись и письмо выкупил неназванный частный коллекционер.

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Ранее первую нарисованную ИИ-роботом картину продали за $1 млн.

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