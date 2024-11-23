Оригинальную рукопись рассказа Кафки «Первое горе» продали на аукционе в Германии

Рукопись рассказа писателя Франца Кафки и его письмо продали на аукционе в Гамбурге за €286 тысяч. Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

Речь идет о пятистраничной оригинальной рукописи рассказа «Первое горе» и сопровождающем ее трехстраничном письме от начала мая 1922 года.

Письмо в течение десятилетий считалось утерянным и было обнаружено только в 1983 году в семье получателя письма Ганса Мардерштейга.

Мардерштейг и Курт Вольф несколько раз просили Кафку о публикации в журнале «Гений», соредактором которого был Мардерштейг. Курт Вольф рассказывал, что Кафка трогательно описывал свой пятилетний творческий кризис, а его друг Макс Брод называл тексты Кафки «восхитительно прекрасными».

Рукопись и письмо выкупил неназванный частный коллекционер.

21 ноября сообщалось, что банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за $6,2 млн. Произведение Comedian принадлежит итальянскому художнику Маурицио Каттелану. Его приобрел криптовалютный предприниматель Джастин Сан.

Ранее первую нарисованную ИИ-роботом картину продали за $1 млн.