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Переживший сильный ожог и ДТП комик упал с 20-метрового холма вниз головой

Комик Джей Лено упал с 20-метрового холма и сломал руку

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John Salangsang/Invision/AP

Американский комик Джей Лено, переживший сильный ожог и ДТП, восстанавливается после падения с 20-метрового холма. Об этом сообщает издание People.

По словам Лено, он упал вниз головой недалеко от находящегося на вершине холма отеля, где остановился перед очередными съемками. Телеведущий шел к ближайшему ресторану, и чтобы не обходить холм по дороге долгим путем, Лено решил спуститься с него.

«Я упал. Бум, бум, бум. Скатился с холма, ударился головой о камень», — рассказал он.

Комик также сломал запястье и жаловался на синяки по всей левой стороне тела.

«Самое замечательное в этом возрасте то, что вы не учитесь на своих ошибках, просто продолжаете делать одни и те же глупости», — пошутил он, имея в виду несчастный случай с ожогом в 2022 году.

В ноябре 2022 года Лено получил тяжелые ожоги лица, пытаясь потушить возгорание одного из своих ретроавтомобилей, произошедшее в результате утечки бензина.

В 2023 году Лено попал в аварию на мотоцикле. Он сломал ключицу, два ребра и получил трещины обеих коленных чашечек.

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