Музыкальный критик рассказал, завершит ли Гуф карьеру после рехаба

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, действительно ли рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) завершит карьеру в 2025 году после суда и рехаба. Эксперта цитирует NEWS.ru.

Гуф заявил о своем прощальном туре в 2025 году, но может продолжить выступать в дальнейшем, если запишет новый альбом, считает специалист.

«Фанатам, конечно же, хочется попрощаться с артистом, с которым, как они думают, уже никогда не увидятся в своем городе. Такие заявления очень часто оказываются неплохим коммерческим ходом, потому что билеты хорошо продаются на юбилейные концерты и на прощальные», — объяснил заявление рэпера Бабичев.

Он напомнил, что Иосиф Кобзон и Алла Пугачева также неоднократно выступали с прощальными концертами, но после возвращались, а группа Scorpions уже несколько лет находится в прощальном туре.

Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

22 ноября исполнитель дал концерт в Москве. Во время выступления на артисте был электронный браслет, который на него надели после решения суда об избрании для Долматова меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее Гуф сделал предложение своей девушке.