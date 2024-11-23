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Отец Эдуарда Шарлота отреагировал на письмо РПЦ в его защиту

Отец певца Шарлота выразил надежду, что письмо от РПЦ поможет музыканту

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Эдуард Шарлот/VK

Отец Эдуарда Шарлота надеется, что письмо Московского патриархата в защиту музыканта поможет в ходе судебного разбирательства. Об этом Валерий Шарлот сообщил «Газете.Ru».

«Я знаю об этом письме и надеюсь на его пользу», — ответил Валерий Шарлот на просьбу прокомментировать действия РПЦ.

Накануне стало известно, что судье Самарского областного суда, который рассматривает уголовное дело Эдуарда Шарлота, поступило письмо от РПЦ.

Находясь под стражей, музыкант извинился перед патриархом Кириллом и верующими. В ответ на это церковь заявила, что не видит препятствий для его освобождения от ответственности за оскорбление чувств верующих в связи с примирением сторон.

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что суд уже учитывал аналогичное ходатайство РПЦ в других делах об оскорблении религиозных чувств.

Эдуарда Шарлота обвиняют по нескольким статьям УК РФ. Музыкант размещал в соцсетях видеоролики, в которых он сжигал на камеру российский паспорт, пародировал песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла вместе с самодельным крестом.

Ранее сообщалось, что у Шарлота не нашли психических расстройств.

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