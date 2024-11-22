Лурье раскрыла, была ли знакома с арестованными по делу Долиной мошенниками

Новая владелица квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье сообщила, что никогда не была знакома с арестованными за соучастие в мошеннической схеме с недвижимостью артистки Артуром Каменецким и Дмитрием Леонтьевым. Об этом она рассказала ИА Регнум.

По версии следствия, мужчины покупали для мошенников средства связи, оформляли банковские карты, через которые осуществлялся вывод денег Ларисы Долиной. Суд арестовал Каменецкого 21 ноября, он пробудет под стражей до 21 января. А Леонтьев оказался под арестом еще в конце октября. Следователи считают, что мужчина также убедил Долину осуществить перевод 3 млн рублей на подконтрольные ему банковские счета, представившись сотрудником полиции.

«Эти мужчины не присутствовали во время сделки по квартире. Я никогда их не видела», — пояснила Лурье в беседе с агентством.

В августе стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

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