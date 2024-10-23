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Арестован еще один фигурант дел о мошенничестве с квартирой Долиной

Суд Москвы заключил под стражу второго фигуранта по делу о мошенничестве с Долиной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Таганский районный суд города Москвы избрал меру пресечения второму фигуранту по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд постановил заключить Дмитрия Леонтьева под стражу на два месяца – до 22 декабря 2024 года.

43-летнего жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева задержали 22 октября. По версии следствия, представившись сотрудником правоохранительных органов, мужчина убедил Долину осуществить переводы денежных средств в размере трех миллионов рублей на банковские счета, подконтрольные обвиняемому. Он оставил себе 30 тысяч рублей в качестве процента за услугу.

В августе стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала мошенникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Ранее Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками.

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