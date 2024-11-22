«Дым был над головами»: Ирина Безрукова едва не спалила квартиру

Героиней нового выпуска шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» стала российская актриса Ирина Безрукова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Безруковой, они с сестрой в детстве едва не спалили квартиру, когда бабушка легла спать.

«Мы взяли эмалированную миску, помяли туда тетрадные листы, подожгли и выключили свет. Почувствовав, что миска нагревается, подложили под нее на колени пуховую подушку», — вспоминает 59-летняя звезда.

Бабушка проснулась вовремя и предотвратила беду, а после наказала сестер.

«Дым уже был над нашими головами», — говорит Безрукова.

Бабушке пришлось воспитывать Ирину и ее сестру, поскольку отец уехал в другой город, а мать тяжело заболела и слегла. «Вкусно с Анфисой Чеховой» с участием Ирины Безруковой выйдет в эфир 23 ноября в 8.00.

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