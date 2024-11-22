Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Дым был над головами»: Ирина Безрукова едва не спалила квартиру

Актриса Безрукова призналась, что в детстве устроила пожар в квартире

close
ТВ-3

Героиней нового выпуска шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» стала российская актриса Ирина Безрукова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Безруковой, они с сестрой в детстве едва не спалили квартиру, когда бабушка легла спать.

«Мы взяли эмалированную миску, помяли туда тетрадные листы, подожгли и выключили свет. Почувствовав, что миска нагревается, подложили под нее на колени пуховую подушку», — вспоминает 59-летняя звезда.

Бабушка проснулась вовремя и предотвратила беду, а после наказала сестер.

«Дым уже был над нашими головами», — говорит Безрукова.

Бабушке пришлось воспитывать Ирину и ее сестру, поскольку отец уехал в другой город, а мать тяжело заболела и слегла. «Вкусно с Анфисой Чеховой» с участием Ирины Безруковой выйдет в эфир 23 ноября в 8.00.

Накануне у Аниты Цой едва не сгорел недавно открывшийся консервный завод.

Ранее в Петербурге возбудили дело после сожжения шалаша Ленина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами