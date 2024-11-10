У Аниты Цой едва не сгорел недавно открывшийся консервный завод

Певица Анита Цой призналась в беседе с НТВ, что на ее консервном заводе произошел пожар из-за короткого замыкания в моечной машине.

Знаменитость подчеркнула, что в момент возгорания находилась вместе с сотрудниками на предприятии. Также певица отметила, что инцидент произошел после ремонта помещения и проверки всей электрики.

«Ребята справились вообще супер. Даже пожарные не успели приехать. Я еще не успела ничего застраховать, только готовлю», — отметила Цой.

Летом 2024 года Цой открыла собственный мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Предприятие начало работу в тестовом режиме в июне, а в следующем месяце уже заработало на полную мощность.

Это не первый бизнес Аниты Цой: у нее есть «Галерея «Мастер», которая организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников, а также студия искусств «Имена».

В 2023 году Цой признавалась, что нанимает работников по гороскопу. Ее в этом поддержал супруг Сергей, который помог реализовать идею. Сейчас вся команда исполнительницы работает с астропсихологом.

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