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«Станет подростком»: «Союзмультфильм» о новом Чебурашке

Глава «Союзмультфильма» Слащева: в новом фильме «Чебурашка» повзрослеет

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Телеканал «Россия 1»

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на ПМЭФ-24 рассказала о том, как изменится персонаж Чебурашки в фильме «Чебурашка-2». Ее цитирует rg.ru.

Слащева напомнила, что фильм выйдет в прокат в сентябре 2024 года.

«Чебурашка в новом фильме чуть повзрослеет, станет подростком. И у них с Геной в связи с этим появятся противоречия, герой начнет проявлять характер, как настоящий 11-12-летний подросток», — предупредила она.

При этом, заверила глава студии, он останется, конечно же, тем же магическим персонажем, который полюбился зрителю.

Накануне Сергей Гармаш назвал отличие второго фильма франшизы «Чебурашка» от первого.

Гармаш, сыгравший садовода Гену, заявил, что история будет совершенно новой — Гена, Чебурашка и вся компания удивят зрителя неожиданными поступками. При этом, добавил он, фильм будет драматичнее.

Ранее Люся Чеботина пригрозила петь в шубе из-за закона о дресс-коде артистов.

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