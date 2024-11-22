Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актера документального сериала о мошенниках развели мошенники

Актер Субботин перевел мошенникам 12 тысяч рублей

close
Кадр из фильма «Тверская. Любой ценой»

Снявшегося в документальном сериале о мошенниках актера Андрея Субботина развели телефонные мошенники, рассказал Telegram-канал Mash.

В фильме, уточняет канал, Субботин рассказывал о принципах работы и уловках кол-центров и мерах предосторожности, которые могут спасти от мошенников.

По данным Mash, Субботин нашел в сети объявление о продаже записи лекции. Ему прислали форму для предоплаты заказа, в которую актер ввел данные своей банковской карты и текст SMS-сообщения, после чего с карты было списано 12 тысяч рублей.

По заявлению Субботина полицейские проводят проверку.

Накануне актер сериала «Глухарь» Николай Трифилов из-за мошенников лишился денег на лечение рака. По данным канала Mash, Трифилов с 2014 года боролся с раком кишечника, после большого количества курсов рака кишечника он вышел в ремиссию. Деньги он откладывал на случай рецидива и возможной операции.

Ранее заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами