Актера документального сериала о мошенниках развели мошенники

Снявшегося в документальном сериале о мошенниках актера Андрея Субботина развели телефонные мошенники, рассказал Telegram-канал Mash.

В фильме, уточняет канал, Субботин рассказывал о принципах работы и уловках кол-центров и мерах предосторожности, которые могут спасти от мошенников.

По данным Mash, Субботин нашел в сети объявление о продаже записи лекции. Ему прислали форму для предоплаты заказа, в которую актер ввел данные своей банковской карты и текст SMS-сообщения, после чего с карты было списано 12 тысяч рублей.

По заявлению Субботина полицейские проводят проверку.

Накануне актер сериала «Глухарь» Николай Трифилов из-за мошенников лишился денег на лечение рака. По данным канала Mash, Трифилов с 2014 года боролся с раком кишечника, после большого количества курсов рака кишечника он вышел в ремиссию. Деньги он откладывал на случай рецидива и возможной операции.

Ранее заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей.