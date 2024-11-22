Актер «Глухаря» лишился денег на лечение рака из-за мошенников

Актер сериала «Глухарь» Николай Трифилов из-за мошенников лишился денег на лечение рака. Детали случившегося раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Трифилов с 2014 года боролся с раком кишечника, после большого количества курсов рака кишечника он вышел в ремиссию. Деньги он откладывал на случай рецидива и возможной операции.

Телефонные мошенники убедили его снять наличные, несмотря на попытку остановить его со стороны супруги и работников банка.

Накануне сообщалось, что злоумышленники пытались обмануть Трифилова три раза. В первый раз они представились сотрудниками «Почты России» и сообщили о якобы заказном письме, попросив назвать код из смс. Они взломали аккаунт актера в «Госуслугах», но он оперативно сменил пароль в МФЦ. На следующий день трубку взяла жена, не поверившая мошенникам.

Еще через три дня мошенники позвонили и представились сотрудниками ФСБ, подозревающими Трифилова в связи с Украиной. Они убедили мужчину снять деньги и перевести их на «безопасный» счет.

Ранее заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей.