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Российскую комедию «Тур с Иванушками» покажут за границей

Музыкальная комедия «Тур с Иванушками» выйдет в прокат в Турции и ОАЭ

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Monumental Pictures

Международный прокат музыкальной комедии «Тур с Иванушками» стартует 30 августа 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Российский фильм покажут в кинотеатрах Турции (прокатчик Kunay Film) и ОАЭ (Empire Entertainment). За границей комедия выйдет на русском языке с турецкими, арабскими и английскими субтитрами.

Также сообщается, что идут переговоры о продаже международных прав на фильм с партнерами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.

В российский прокат комедия «Тур с Иванушками» вышла 7 марта 2024 года. Сюжет рассказывает о трех подругах, которые в детстве фанатели по группе «Иванушки International». Девушки отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни.

В комедии снялись Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. Также в съемках поучаствовали солисты группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

Ранее сообщалось, что полнометражный «Лунтик» поставил рекорд до премьеры.

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