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ФНС ликвидировала лейбл Miyagi

SHOT: компанию рэпера Miyagi ликвидировали из-за долгов и недостоверных сведений

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miyagi_official.13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала компанию Miyagi (настоящее имя Азамат Кудзаев). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Кудзаев основал компанию ООО «Хаджимэ медиа» в 2018 году во Владикавказе. Он открыл звукозаписывающую студию, лейбл артиста работал под названием Hajime Records.

В 2020 году у компании образовался долг в 2,8 млн рублей. Бухгалтерскую отчетность в ФНС лейбл не предоставил, а при оформлении своего ООО артист подал недостоверные данные в ЕГРЮЛ, которые после так и не исправил. На этом основании и было принято решение о ликвидации.

Известно, что в 2024 году Miyagi & Эндшпиль выпустили новый альбом Narrative, а с концертами в последнее время не выступают.

Накануне ФНС ликвидировала компанию юмориста Юрия Гальцева. Ресторан «Чаплин-клуб» в Санкт-Петербурге был единственным бизнесом Гальцева, теперь его ликвидируют после больших задолженностей по налогам.

Ранее у Филиппа Киркорова заблокировали счета сразу двух компаний.

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