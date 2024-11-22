ФНС ликвидировала лейбл Miyagi

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала компанию Miyagi (настоящее имя Азамат Кудзаев). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Кудзаев основал компанию ООО «Хаджимэ медиа» в 2018 году во Владикавказе. Он открыл звукозаписывающую студию, лейбл артиста работал под названием Hajime Records.

В 2020 году у компании образовался долг в 2,8 млн рублей. Бухгалтерскую отчетность в ФНС лейбл не предоставил, а при оформлении своего ООО артист подал недостоверные данные в ЕГРЮЛ, которые после так и не исправил. На этом основании и было принято решение о ликвидации.

Известно, что в 2024 году Miyagi & Эндшпиль выпустили новый альбом Narrative, а с концертами в последнее время не выступают.

Накануне ФНС ликвидировала компанию юмориста Юрия Гальцева. Ресторан «Чаплин-клуб» в Санкт-Петербурге был единственным бизнесом Гальцева, теперь его ликвидируют после больших задолженностей по налогам.

Ранее у Филиппа Киркорова заблокировали счета сразу двух компаний.