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Стало известно о ликвидации компании Гальцева

«Страсти»: ФНС ликвидирует компанию юмориста Юрия Гальцева

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала компанию юмориста Юрия Гальцева. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

Ресторан «Чаплин-клуб» в Санкт-Петербурге был единственным бизнесом Гальцева, теперь его ликвидируют после больших задолженностей по налогам. ООО «ЧК», которое является юридическим лицом ресторана, задолжало по налогам 1,6 млн рублей.

Гальцев погасил долги, и исполнительное производство было закрыто, но после того, как межрайонная инспекция ФНС №15 по Санкт-Петербургу выявила недостоверные сведения о юрлице, бизнес было решено ликвидировать.

Решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ было принято 5 августа 2024 года.

О долге Гальцева стало известно позже в августе. Последняя проверка компании налоговой прошла 16 октября 2024 года.

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